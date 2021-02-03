Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Источник материала: Tut.by

Невеста телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова ждет ребенка. Теперь пара будет воспитывать троих детей — сына Дмитрия, дочь Екатерины и будущего малыша, пишет starhit.





О том, что невеста телеведущего беременна, инсайдеры рассказали еще накануне Нового года. Тогда пара отдыхала на Мальдивах вместе с Платоном и дочкой Екатерины от первого брака — Ладой, выбрав для отдыха пятизвездочный отель Vakkaru Maldives. Тогда-то отдыхающие и заметили, что у Тулуповой уже довольно округлился живот.

Но Шепелев не спешил делиться радостными новостями. Он рассказал о том, что Екатерина ждет ребенка, только в феврале. По словам Дмитрия, он очень рад, что вновь станет отцом.

Напомним, что Екатерина и Дмитрий стали жить вместе более двух лет назад. А не так давно шоумен сообщал, что они активно занялись поиском более просторной квартиры. Видимо, тогда и стало известно, что Екатерина скоро подарит белорусу наследника.