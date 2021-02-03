Бывший премьер Румас нашелся в Европе

Информация о том, что бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас задержан, не подтвердилась. Однако он находится не в Беларуси, а определенные факторы говорят о том, что с возвращением он может повременить.

В частности, сообщалось, что возможное задержание экс-премьера Сергея Румаса могло быть связано с "делом банкиров". Однако его задержание не подтвердилось, но снова прозвучала информация о других задержаниях.

«Геннадий Сысоев, топ-менеджеры "Белагропромбанка" и представители коммерческих структур находятся на беседе в правоохранительных органах. Речь идет о каких-то коррупционных делах» — сообщили порталу TUT.by неназванные источники.

Жена экс-премьера Жанна Румас опровергла слухи о его задержании: «Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси». По информации «НН», Румас находится в одной из западных стран — его старшие сыновья живут в Италии и Британии.