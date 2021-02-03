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Эх, прокачу! Минск и Москва обсудят создание "автомобилей будущего"
Источник материала: Партизан
Россия и Беларусь могут объединить усилия в рамках создания автомобилей будущего, в том числе и электромобилей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
"Мы предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий в области нефтегазохимии. И также нам интересно, так как и у России, и у Беларуси, есть накопленные компетенции в области автомобилестроения, посмотреть возможность проведения работ, связанных с автомобилями будущего, в первую очередь с электромобилями", - сказал он.
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Россия и Беларусь могут объединить усилия в рамках создания автомобилей будущего, в том числе и электромобилей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам...
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