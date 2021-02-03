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Правозащитники задали 6 вопросов начальнику жодинского ИВС

03.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский Хельсинкский Комитет обратился в ИВС Жодинского ГОВД УВД Минского облисполкома с вопросами о том, какие дополнительные меры приняты для борьбы с COVID-19 помимо отмены передач для административно арестованных людей.

Напомним, что передачи для административно арестованных перестали принимать 27 января, объясняя это желанием уменьшить риски, связанные с COVID-19. 

Правозащитники спросили начальника ИВС, какие иные меры были предприняты.

В частности:

- Выдаются ли средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.) для людей, находящихся в ИВС, а также сотрудников ИВС? Как часто они меняются?

- Как часто проводится дезинфекция помещений в ИВС, включая места содержания задержанных и отбывающих административный арест? Какие при этом используются средства? Являются ли они безопасными для людей?

- Каким образом и как часто организуется проветривание помещений в ИВС, включая камеры для задержанных и отбывающих административный арест?

- Изменилось ли в связи с COVID-19 меню питания задержанных и отбывающих административный арест, а также режим питья?

- Каким образом организована проверка поступающих людей (задержанных и направленных для отбывания административного ареста) на предмет наличия инфекции COVID-19?

- Какие меры принимаются в отношении задержанных и отбывающих административный арест в случае выявления у них признаков инфекции COVID-19?

Также Белорусский Хельсинкский Комитет обратился в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования для отмены приостановления приема передач в Жодинском ИВС. 
 
 
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Белорусский Хельсинкский Комитет обратился в ИВС Жодинского ГОВД УВД Минского облисполкома с вопросами о том, какие дополнительные меры приняты для борьбы с COVID-19...
 
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