Звезда родилась: в Беларуси школьница выпустила четвертую книгу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

17-летняя школьница из Беларуси выпустила очередную книгу – четвертую по счету. Ее произведения знают не только на родине – они переведены на многие языки. О чем пишет юный автор и как ее работу оценивают профессионалы, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Еще хрустящие страницы и запах издательской краски. Так выглядит счастье, говорит София Ворса. В руках новая книга. Своя. И хоть четвертая по счету, волнения не меньше. Софии 17 лет, а с таким молодым автором в минском издательстве еще не сотрудничали.

«Мы решили выпустить тысячу экземпляров. Для Беларуси это хороший тираж. Многие книги выходят таким тиражом. Мы сели и грамотно подумали, где и через какие каналы будет распространение. И, предполагаем, что за год этот тираж уйдет», – объяснила директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» Ольга Ванина.

Девушка просит не называть ее писательницей. Она просто пишет истории. Первые рассказы были для младшей сестры. Литературой в семье никто профессионально не занимался, родители биологи.

«Я рассказывала истории своей младшей сестре, некоторые из них записывала. Ей они не нравились, она не могла следить за моими сюжетными линиями. Засыпала, скорее, не от сказок, а чтобы я скорее «выключалась», – рассказала София Ворса.

Долгое время ее истории жили в блокнотах. Пока однажды не отправила тексты в белорусский журнал «Роднае слова». Выиграла конкурс и начала публиковаться. Рассказы впечатлили писательницу Зою Подлипскую. Она перевела их на белорусский язык. И в 14 лет школьница издала свою первую книгу «Десять простых историй».

«Она избегает громоздких конструкций, использует лаконичные фразы. Но в этом и вся соль. За этими короткими фразами есть глубинное постижение жизни этой юной и творческой личности. Я не допущу ошибку, если скажу, что каждая книга Софии Ворса имеет одну главную мысль: если у человека в сердце любовь, то он непобедим», – отметила член Союза писателей Беларуси Зоя Подлипская.

Софии помогает ее подруга – художница-мультипликатор Маргарита Тиханович делает все иллюстрации. Издания знают даже в Японии. А еще истории минчанки переведены на греческий, болгарский, польский и литовский языки. Новая книга под названием «Рыба» пока только на русском. Сама София много читает. Сейчас Пелевин, а среди любимых писателей Мопассан.

«Любые свои переживания мне хочется выплескивать. Новые истории, приключения, сны какие-то яркие. Как будто оно должно жить еще где-то кроме моей головы», – подчеркнула София.

Новую книгу Софии уже можно купить в книжных магазинах, в том числе и онлайн. В этом году девушка заканчивает гимназию. Хочет стать журналистом, а еще много путешествовать. Для вдохновения. Говорит, оно приходит, когда ощущаешь полную свободу.