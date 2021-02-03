Момент столкновения двух фур с последующим пожаром на трассе M1 попал на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Две фуры оказались в кювете в результате аварии, которая произошла 29 января на участке трассы M1 в Крупском районе. Одна фура загорелась, ударом вырвало двигатель автопоезда. Два человека погибло — водители обоих грузовиков. Сегодня в соцсетях было размещено видео момента столкновения.

Запись с аварией появилась в паблике «ЧП Беларусь|Будь в курсе!».

«Водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Scania, — такая предварительная информация прозвучала от МВД. — В результате аварии Mercedes загорелся». После тушения пламени спасатели обнаружили два тела: 54-летнего и 45-летнего мужчин. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».





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