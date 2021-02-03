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В России запатентовали дизайн нового Renault Sandero Stepway

03.02.2021 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Французский концерн Renault направил в патентное ведомство России дизайн моделей Logan и Sandero третьего поколения. Первыми патент получила кросс-версия хетчбэка Sandero Stepway. Журналисты Drom получили изображение из базы Роспатента. 

Дизайн машины не отличается от хетчбэка, который выпускается в Румынии под брендом Dacia. Но для нашего рынка автомобиль будет производиться под брендом Renault, а значит, получит другое оформление передней части. В Европе новые Logan и Sandero появились относительно недавно — в сентябре 2020 года. Машины подросли и получили более интересный экстерьер в духе последних новинок концерна Renault.

В России запатентовали дизайн нового Renault Sandero Stepway

Новое семейство построено на платформе CMF-B. Новая архитектура позволила сделать автомобили гораздо более продуманными с точки зрения безопасности. Второе поколение Logan и Sandero, напомним, базируется на платформе В8, берущей свое начало еще в конце 1990-х. В России Logan и Sandero будут производить на мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти начиная с 2022 года.

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Французский концерн Renault направил в патентное ведомство России дизайн моделей Logan и Sandero третьего поколения. Первыми патент получила кросс-версия хетчбэка Sandero...
 
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