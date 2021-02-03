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Минск: парни вскрыли шесть автомобилей, а затем на угнанном попали в ДТП

03.02.2021 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Двое минчан — 23 и 26 лет — ночью проникали в чужие машины, выдергивали провода, пытаясь угнать. Всего они вскрыли шесть авто, на одном из них удалось уехать, но поездка закончилась ДТП. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, жители Фрунзенского района обратились с заявлением о попытке угона их автомобилей.

Минск: парни вскрыли шесть автомобилей, а затем на угнанном попали в ДТП

«Установлено, что преступление совершили нигде не работающие приятели, — заявляют в милиции. — Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди вырвали дверную ручку в Volkswagen, с помощью отвертки вскрыли двери в четырех ВАЗ-2101, в одном из них похитили аккумулятор, а с помощью квартирного ключа попали в салон Audi 80».

Минск: парни вскрыли шесть автомобилей, а затем на угнанном попали в ДТП

«Машины вскрывали поочередно, пытаясь завести двигатели, — дополнили в ГУВД. — После длительных попыток задержанным удалось угнать машину, на которой они совершили два ДТП с припаркованными автомобилями. В результате аварий автомобили получили механические повреждения, а приятели скрылись. Позже их задержали Причину своего поступка молодые люди пояснить не смогли».

Минск: парни вскрыли шесть автомобилей, а затем на угнанном попали в ДТП

Сейчас делом занимаются в СК.

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Двое минчан — 23 и 26 лет — ночью проникали в чужие машины, выдергивали провода, пытаясь угнать. Всего они вскрыли шесть авто, на одном из них удалось уехать, но...
 
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