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Nokia представила смартфон за 99 евро. Что он может

03.02.2021 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HMD Global представила смартфон под названием Nokia 1.4. Это одно из самых бюджетных устройств в портфолио производителя, сообщает FoneArena.


Девайс полностью пластиковый, на задней стороне корпуса расположился сканер отпечатков пальцев. Экран — 6,57-дюймовый, его разрешение — HD+, или 1600 на 720 пикселей. Процессор — слабенький, Snapdragon 215. Оперативной и постоянной памяти соответственно от 2/16 ГБ. Впрочем, от поддержки карт памяти формата microSD объемом до 128 ГБ не отказались.


Телефон может работать с двумя SIM-картами, оснащается основной камерой на 8 Мп и 5 Мп (макро), а также фронтальной на 5 Мп. Есть даже 3,5-мм порт для наушников и FM-радио. Из необычного — кнопка вызова Google Assistant. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, зарядка максимум 5-ваттная. И еще — Nokia 1.4 работает на Android Go 10-й версии с будущим обновлением до 11-й.

Стоимость девайса в Европе — от 99 евро.

 
 
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