Договор по ракетам не разорван. Россия и США все-таки продлили СНВ-3

Источник материала: Tut.by

Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами. Об этом пишет ТАСС.



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«3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года», — говорится в документе.

Как отмечается, новые результаты в российско-американском диалоге по контролю над вооружениями потребуют от сторон значительных усилий, Москва готова к такой работе. «Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире. Россия к такой работе готова», — отметили в российском дипведомстве.

Кроме того, Москва призвала Вашингтон проявить конструктивный подход по вопросу стратегической стабильности и откликнуться на российские инициативы в этой сфере.