Раскрыта особенность российской «адской молотилки», позволяющая вести шквальный огонь

Источник материала: Tut.by

Транспортно-загрузочная машина зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» способна заряжать боевую машину комплекса на переднем крае поля боя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).



Источник: пресс-служба ЦНИИ «Буревестник»

«Транспортно-загрузочная машина 9Т260 выполнена на шасси защищенного грузового автомобиля „Урал“, оснащенного бронированными кабиной, кузовом и топливными баками. Таким образом, машина выдерживает попадание пуль калибра 5,45−7,62 мм и осколков, которые представляют одну из наиболее серьезных угроз на поле боя», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, тренированный расчет из двух человек может выполнить загрузку боеукладок машины за 20 минут.

Процесс выгрузки боеприпасов из транспортно-загрузочной машины в боевую машину максимально механизирован, что существенно снижает время перезарядки и повышает живучесть техники, сообщили в УВЗ. Одновременно возможна загрузка боеприпасами двух боевых машин.

Как сообщили в УВЗ, одна 9Т260 способна одновременно перевозить почти 600 снарядов калибра 57 мм, аэрозольные боеприпасы для постановки дымовых завес и свыше 2 тыс. патронов.

Транспортно-загрузочная машина, выполненная на базе бронированного «Урала», является одним из немногих защищенных средств обеспечения. Обычно российская техника данного класса выполняется на шасси грузовых автомобилей КамАЗ или «Урал».

Рядом экспертов АУ-220М считается наследником знаменитой советской самоходной зенитной установки ЗСУ 57−2, также известной как «адская молотилка».

57-миллиметровое орудие модуля может вести огонь снарядами различного типа — бронебойными, управляемыми, многофункциональными с дистанционно-контактным взрывателем, со скорострельностью до 80 выстрелов в минуту.

Ранее в Сети появлялись впечатляющие кадры испытаний «Деривации-ПВО».