Источник материала: Хартия'97

В России появился свой «диджей перемен» 3.02.2021, 17:23

фото: binoculars-travel.ru

Во время концерта на стене Московской филармонии появилась надпись «Свободу политзаключенным».

На стене в зале имени Чайковского Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным». Об этом в соцсетях рассказали зрители, пришедшие на дневной концерт 31 января. Строчку с призывом добавили к привычной информации о покупке билетов на сайте учреждения. Надпись транслировали перед началом концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Ее вывел светооператор Станислав Семенюк, пишет сайт телеканала «Дождь» .





Данный поступок очень напоминает акцию белорусских звукорежиссеров, которые во время провластного концерта включили песню Виктора Цоя «Перемен» . Кто знает, может, российский светооператор вдохновлялся именно героизмом Влада Соколовского и Кирилла Галанова.

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