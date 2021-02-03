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В России появился свой «диджей перемен»
Источник материала: Хартия'97
В России появился свой «диджей перемен»
Во время концерта на стене Московской филармонии появилась надпись «Свободу политзаключенным».
На стене в зале имени Чайковского Московской филармонии появилась видеопроекция «Свободу политзаключенным». Об этом в соцсетях рассказали зрители, пришедшие на дневной концерт 31 января. Строчку с призывом добавили к привычной информации о покупке билетов на сайте учреждения. Надпись транслировали перед началом концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Ее вывел светооператор Станислав Семенюк, пишет сайт телеканала
Данный поступок очень напоминает акцию белорусских звукорежиссеров,
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Во время концерта на стене Московской филармонии появилась надпись «Свободу политзаключенным».
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