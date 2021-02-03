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Новейший американский истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет

03.02.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Новейший американский истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет

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  • 3.02.2021, 16:52
  • 1,146
Новейший американский истребитель F-15EX Eagle совершил первый полет
Фото: Boeing

Он длился 90 минут.

Новый американский многоцелевой истребитель F-15EX Eagle от компании Boeing совершил первый полет. Как сообщает Scramble, боевой самолет взлетел 2 февраля и летал 90 минут, пишет The Бабель.

Испытательный полет выполнил истребитель с номером 20-0001 — пилот тестировал работу всех систем управления.

F-15EX Eagle — это быстрый, экономичный и хорошо вооруженный истребитель. Он оснащен высокопроизводительным бортовым компьютером, продвинутой системой управления полетом (уменьшает расход топлива и обеспечивает маневренность), передовым электронным радаром и сверхточной системой захвата цели. У истребителя 12 точек подвески для ракет класса «воздух-воздух» и 15 точек для «воздух-земля». Самолет представляет собой улучшенную версию истребителя F-15 (у США 453 F-15 в различных модификациях).

Летом 2020 года Boeing и Военно-воздушные силы США заключили контракт на поставку Eagle. В 2021 году ВВС должны получить от 8 до 12 истребителей. В ближайшие четыре года — 72 истребителя. Всего контракт предусматривает поставку 200 F-15EX на общую сумму до 22,89 млрд долларов.

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