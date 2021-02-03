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Минчанин несколько месяцев пробивал шипами колеса милицейских авто
Источник материала: Навiны
ОМОН задержал возле Первомайского РУВД 56-летнего мужчину, который разбрасывал самодельные металлические шипы.
Пресс-служба МВД сообщила, что пока известно о пробитых колесах в трех служебных машинах.
Мужчина на протяжении нескольких месяцев мастерил «ежей» из гвоздей и разбрасывал их перед прибытием милицейского транспорта, а оставшиеся после проезда автомобилей забирал.
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ОМОН задержал возле Первомайского РУВД 56-летнего мужчину, который разбрасывал самодельные металлические шипы.
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