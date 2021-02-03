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МВД: минчанин с помощью шипов повредил колеса трех патрульных машин

03.02.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Вчера вечером возле Первомайского РУВД столицы ОМОН задержал 56-летнего мужчину, — сообщает пресс-служба МВД. — Тот разбрасывал самодельные металлические шипы. Пока известно о пробитых колесах в трех служебных машинах».

«Как признался мужчина, этой деятельностью он занимался на протяжении нескольких месяцев, — говорится в сообщении министерства. — Он с конца осени мастерил „ежей“ из старых гвоздей в гараже (два-три десятка) и разбрасывал их перед прибытием милицейского транспорта, а оставшиеся после проезда автомобилей забирал».

МВД: минчанин с помощью шипов повредил колеса трех патрульных машин

«Минчанин признался, что нигде не работает и живет за счет денег, заработанных в Италии, — дополнили в милиции. — Поэтому у него имеется много свободного времени для проявления своей гражданской позиции. С его слов, разбрасывал шипы около пяти раз. Также он признался, что ранее принимал участие в несанкционированных акциях по воскресеньям».

МВД: минчанин с помощью шипов повредил колеса трех патрульных машин

Материалы проверки по данному факту переданы в СК.

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«Вчера вечером возле Первомайского РУВД столицы ОМОН задержал 56-летнего мужчину, — сообщает пресс-служба МВД. — Тот разбрасывал самодельные металлические шипы....
 
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