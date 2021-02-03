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Шведы купили белорусского разработчика «Судоку» за $640 миллионов
Источник материала: Onliner
Шведская Embracer Group
Компания Easybrain
Как отмечается в пресс-релизе Embracer Group, Easybrain продолжит работать как самостоятельное подразделение, сохранится текущий руководящий состав. Easybrain продолжит специализироваться на мобильном направлении.
Embracer Group ранее носила название Nordic Games Publishing AB и THQ Nordic AB. В ее состав входит восемь основных подразделений, включающих большее количество студий. Easybrain, как и Gearbox Software, представляют собой отдельные единицы.
экран 1.77" TFT (120x160), флэш-память 4 Мб, аккумулятор 800 мАч, 1 SIM
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), Qualcomm Snapdragon 662, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
экран 2.4" TFT (240x320), ОЗУ 4 Мб, флэш-память 4 Мб, аккумулятор 1020 мАч, 2 SIM
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Шведская Embracer Group приобрела компанию Easybrain, офис разработчиков которой находится в Минске (штаб-квартира и регистрация — на Кипре). В случае достижения...
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