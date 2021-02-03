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Шведы купили белорусского разработчика «Судоку» за $640 миллионов

03.02.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Шведская Embracer Group приобрела компанию Easybrain, офис разработчиков которой находится в Минске (штаб-квартира и регистрация — на Кипре). В случае достижения определенных финансовых показателей в течение шести следующих лет сумма сделки может вырасти до $765 млн максимум. Штат компании насчитывает 230 человек.

Компания Easybrain специализируется на играх-головоломках, в активном портфолио их насчитывается 15. В конце прошлого года компания подвела итоги, сообщив об общем количестве загрузок более 750 млн и 12 млн ежедневных активных пользователях.

Как отмечается в пресс-релизе Embracer Group, Easybrain продолжит работать как самостоятельное подразделение, сохранится текущий руководящий состав. Easybrain продолжит специализироваться на мобильном направлении.

Embracer Group ранее носила название Nordic Games Publishing AB и THQ Nordic AB. В ее состав входит восемь основных подразделений, включающих большее количество студий. Easybrain, как и Gearbox Software, представляют собой отдельные единицы.

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Теги: Минск
 
 
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Шведская Embracer Group приобрела компанию Easybrain, офис разработчиков которой находится в Минске (штаб-квартира и регистрация — на Кипре). В случае достижения...
 
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