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Горячая парочка: представлены седаны Cadillac CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing

03.02.2021 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Седаны Cadillac CT4-V и CT5-V, появившиеся в 2019 году, отличаются достаточно скромным по меркам «заряженных» моделей зарядом. Но теперь оба автомобиля получили «экстремальное» исполнение Blackwing.


От исходных CT4-V и CT5-V седаны серии Blackwing отличаются более крупными передними воздухозаборниками, дополнительными воздуховодами за арками колес спереди, сплиттером, боковыми накладками, диффузором, большим задним спойлером и оригинальными колесными дисками (18 и 19 дюймов) с шинами Michelin Pilot Sport 4S. В качестве опции доступен аэродинамический обвес с карбоновыми элементами, уменьшающий подъемную силу.


В салоне седанов установлены кожаные передние сиденья с подогревом (у CT5-V Blackwing еще и с вентиляцией), кожей также отделан руль с вставками из углепластика и нулевой меткой. В «базе» есть 12-дюймовый экран для виртуальных приборов и аудиосистема AKG с 14 или 15 динамиками, мультимедиа-система — с 8-дюймовым дисплеем у CT4-V Blackwing и 10-дюймовым у CT5-V Blackwing.


Базовое оснащение седанов включает последнюю версию адаптивной подвески Magnetic Ride Control с более жесткими пружинами и усиленными стабилизаторами и тормозные механизмы Brembo. Кроме того, для CT5-V Blackwing доступны более легкие карбон-керамические тормоза.



Но самое интересное, разумеется, скрывается под капотами машин. Отдача используемого на CT4-V Blackwing битурбо-V6 объемом 3,6 л составляет 479 л.с., крутящий момент равен 603 Нм. Для CT5-V Blackwing предусмотрен 6,2-литровый компрессорный V8, развивающий 677 л.с. и 893 Нм момента. В трансмиссии в обоих случаях — 6-ступенчатая «механика» или 10-ступенчатый «автомат», привод только на заднюю ось.


Разгон с места до 60 миль в час (97 км/ч) у CT4-V Blackwing занимает 3,8 секунды, для старшего седана заявленное время набора первой «сотни» — 3,7 секунды. Максимальная скорость — 304 км/ч и 322 км/ч соответственно.


В США Cadillac уже начала прием заказов на «горячие» новинки, а первые покупатели должны получить их летом. Стартовая стоимость CT4-V Blackwing — 59 990 долларов, CT5-V Blackwing обойдется минимум в 84 990 долларов.

 
 
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Седаны Cadillac CT4-V и CT5-V, появившиеся в 2019 году, отличаются достаточно скромным по меркам «заряженных» моделей зарядом. Но теперь оба автомобиля получили...
 
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