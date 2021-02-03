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Стало известно, по какой схеме будут обогреваться строящиеся электродома в Смолевичах
Источник материала: Tut.by
Мы не раз писали о том, что в городе-спутнике
На северо-западе Смолевичей МАПИД построит квартал из 18 электродомов по 6−8 этажей, а также школу и два детских сада. Для жилья за основу выбрана самая простая и экономичная схема — «сухая»: квартиры будут отапливаться электроконвекторами, для подогрева воды использоваться водонагревательные бойлеры.
Электроснабжение нового района будет осуществляться от подстанции в Смолевичах. Далее посредством двух подстанций электроэнергия будет распределяться на 17
За поддержание комфортной среды будет отвечать специальный датчик температуры: он подаст команду электроконвекторам активизироваться, если температура в квартире существенно понизится, и это скажется на микроклимате в помещениях. Также он среагирует, если жилец в отопительный сезон выставит температуру ниже 15 градусов в расчете на добросердечность соседей.
Схема отопления детских садиков и школы будет другой, чем жилой застройки. Визуально и конструктивно она будет мало отличаться от привычной: те же батареи, по которым циркулирует горячая вода, с той лишь разницей, что нагреваться она будет с помощью электрокотельных, построенных по соседству.
В составе первой очереди запроектировано шесть электродомов мапидовской серии
Это первый опыт проектирования кварталов с использованием электрической энергии
Какие недостатки у «сухой» схемы?
Но,
— Дома мы теперь строим на 100 лет и более, а эта система не позволит модернизировать и улучшить потребительские качества зданий. Например, мы не сможем потом интегрировать в нее возобновляемые источники энергии — поставить тепловой насос для отопления или гелиоколлектор для горячего водоснабжения, так как система замкнута в пределах одной квартиры. В Финляндии, кстати, отказываются от таких «сухих» систем, так как они не вписываются в рамки европейской Директивы по энергоэффективности, — рассказывал он.
По мнению эксперта, самой перспективной является схема отопления, которая предполагает общедомовой электрокотел, работающий на накопительный бак с теплоносителем (горячей водой). Таким образом в зданиях сохраняется привычная центральная циркуляционная система отопления и горячего водоснабжения, но генерация тепла происходит в собственной электрокотельной. Схема хороша тем, что при необходимости дом может получать и аккумулировать тепловую энергию из любых источников.
Это значит, что если сегодня есть дешевое электричество — греем электрокотлом, завтра стал дешевле газ — греем газовым котлом. Или вовсе местными видами топлива, если будет необходимость. При этом все инженерные системы дома остаются прежними.
Но, тут стоит отметить, что такая схема дороже, а это влияет уже на цену квадратного метра в доме. А учитывая то, что дома в Смолевичах строят для нуждающихся, то доступная цена является одним из основных моментов в этом вопросе.
Отметим также, что МАПИД построит квартал электрических домов в поселке Солнечный за Экспобелом. Но на предприятии еще не рассказали, какую схему применят там. Известно лишь то, что они могут быть разными для разных домов.
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Для жилья за основу выбрана самая простая и экономичная схема.
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