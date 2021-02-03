Стало известно, по какой схеме будут обогреваться строящиеся электродома в Смолевичах

Источник материала: Tut.by

Мы не раз писали о том, что в городе-спутнике Смолевичи появится целый квартал с электроотоплением и электрическим подогревом воды. А сейчас стало известно, какая схема для этого будет использоваться. Подробности рассказывает газета « На стройках Минска ». Мы же расскажем, какие плюсы и минусы у этой системы.



Изображение с сайта «Минск-Новости»

На северо-западе Смолевичей МАПИД построит квартал из 18 электродомов по 6−8 этажей, а также школу и два детских сада. Для жилья за основу выбрана самая простая и экономичная схема — «сухая»: квартиры будут отапливаться электроконвекторами, для подогрева воды использоваться водонагревательные бойлеры.

Электроснабжение нового района будет осуществляться от подстанции в Смолевичах. Далее посредством двух подстанций электроэнергия будет распределяться на 17

трансформаторных подстанций, от них поступать непосредственно в дома. В каждой квартире установят два счетчика: по одному жильцы будут платить за отопление и нагрев воды с учетом стимулирующих тарифов (0,0374 руб./кВт*ч), по второму — за киловатты, расходуемые остальным электрооборудованием (0,2092 руб./кВт*ч). Это позволит создать независимость от отопительного сезона и отключения горячей воды в летний период.

За поддержание комфортной среды будет отвечать специальный датчик температуры: он подаст команду электроконвекторам активизироваться, если температура в квартире существенно понизится, и это скажется на микроклимате в помещениях. Также он среагирует, если жилец в отопительный сезон выставит температуру ниже 15 градусов в расчете на добросердечность соседей.

Схема отопления детских садиков и школы будет другой, чем жилой застройки. Визуально и конструктивно она будет мало отличаться от привычной: те же батареи, по которым циркулирует горячая вода, с той лишь разницей, что нагреваться она будет с помощью электрокотельных, построенных по соседству.

В составе первой очереди запроектировано шесть электродомов мапидовской серии

М-464-У1. Еще два дома вводятся второй очередью, шесть многоэтажек и детский садик — третьей, школа, детский садик и четыре дома — четвертой.

Это первый опыт проектирования кварталов с использованием электрической энергии

для отопления и подогрева воды. Переход от единичных пилотных проектов к массовой застройке позволит оценить экономику и освоить новые технологии, чтобы в будущем использовать наиболее эффективные решения и конструктивные схемы жилых домов с электроотоплением.

Какие недостатки у «сухой» схемы?

Но, по мнению начальника НИИЦ «Отраслевая лаборатория инновационных и энергоэффективных технологий в строительстве» ГП «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.» Сергея Терехова, «сухая» схема имеет один изъян — она не вписывается в концепцию последующего повышения энергоэффективности зданий.

— Дома мы теперь строим на 100 лет и более, а эта система не позволит модернизировать и улучшить потребительские качества зданий. Например, мы не сможем потом интегрировать в нее возобновляемые источники энергии — поставить тепловой насос для отопления или гелиоколлектор для горячего водоснабжения, так как система замкнута в пределах одной квартиры. В Финляндии, кстати, отказываются от таких «сухих» систем, так как они не вписываются в рамки европейской Директивы по энергоэффективности, — рассказывал он.

По мнению эксперта, самой перспективной является схема отопления, которая предполагает общедомовой электрокотел, работающий на накопительный бак с теплоносителем (горячей водой). Таким образом в зданиях сохраняется привычная центральная циркуляционная система отопления и горячего водоснабжения, но генерация тепла происходит в собственной электрокотельной. Схема хороша тем, что при необходимости дом может получать и аккумулировать тепловую энергию из любых источников.

Это значит, что если сегодня есть дешевое электричество — греем электрокотлом, завтра стал дешевле газ — греем газовым котлом. Или вовсе местными видами топлива, если будет необходимость. При этом все инженерные системы дома остаются прежними.

Но, тут стоит отметить, что такая схема дороже, а это влияет уже на цену квадратного метра в доме. А учитывая то, что дома в Смолевичах строят для нуждающихся, то доступная цена является одним из основных моментов в этом вопросе.

Отметим также, что МАПИД построит квартал электрических домов в поселке Солнечный за Экспобелом. Но на предприятии еще не рассказали, какую схему применят там. Известно лишь то, что они могут быть разными для разных домов.