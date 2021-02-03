ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, по какой схеме будут обогреваться строящиеся электродома в Смолевичах

03.02.2021 18:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мы не раз писали о том, что в городе-спутнике Смолевичи появится целый квартал с электроотоплением и электрическим подогревом воды. А сейчас стало известно, какая схема для этого будет использоваться. Подробности рассказывает газета «На стройках Минска». Мы же расскажем, какие плюсы и минусы у этой системы.


Изображение с сайта «Минск-Новости»

На северо-западе Смолевичей МАПИД построит квартал из 18 электродомов по 6−8 этажей, а также школу и два детских сада. Для жилья за основу выбрана самая простая и экономичная схема — «сухая»: квартиры будут отапливаться электроконвекторами, для подогрева воды использоваться водонагревательные бойлеры.

Электроснабжение нового района будет осуществляться от подстанции в Смолевичах. Далее посредством двух подстанций электроэнергия будет распределяться на 17
трансформаторных подстанций, от них поступать непосредственно в дома. В каждой квартире установят два счетчика: по одному жильцы будут платить за отопление и нагрев воды с учетом стимулирующих тарифов (0,0374 руб./кВт*ч), по второму — за киловатты, расходуемые остальным электрооборудованием (0,2092 руб./кВт*ч). Это позволит создать независимость от отопительного сезона и отключения горячей воды в летний период.

За поддержание комфортной среды будет отвечать специальный датчик температуры: он подаст команду электроконвекторам активизироваться, если температура в квартире существенно понизится, и это скажется на микроклимате в помещениях. Также он среагирует, если жилец в отопительный сезон выставит температуру ниже 15 градусов в расчете на добросердечность соседей.

Схема отопления детских садиков и школы будет другой, чем жилой застройки. Визуально и конструктивно она будет мало отличаться от привычной: те же батареи, по которым циркулирует горячая вода, с той лишь разницей, что нагреваться она будет с помощью электрокотельных, построенных по соседству.

В составе первой очереди запроектировано шесть электродомов мапидовской серии
М-464-У1. Еще два дома вводятся второй очередью, шесть многоэтажек и детский садик — третьей, школа, детский садик и четыре дома — четвертой.

Это первый опыт проектирования кварталов с использованием электрической энергии
для отопления и подогрева воды. Переход от единичных пилотных проектов к массовой застройке позволит оценить экономику и освоить новые технологии, чтобы в будущем использовать наиболее эффективные решения и конструктивные схемы жилых домов с электроотоплением.

Какие недостатки у «сухой» схемы?

Но, по мнению начальника НИИЦ «Отраслевая лаборатория инновационных и энергоэффективных технологий в строительстве» ГП «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.» Сергея Терехова, «сухая» схема имеет один изъян — она не вписывается в концепцию последующего повышения энергоэффективности зданий.

— Дома мы теперь строим на 100 лет и более, а эта система не позволит модернизировать и улучшить потребительские качества зданий. Например, мы не сможем потом интегрировать в нее возобновляемые источники энергии — поставить тепловой насос для отопления или гелиоколлектор для горячего водоснабжения, так как система замкнута в пределах одной квартиры. В Финляндии, кстати, отказываются от таких «сухих» систем, так как они не вписываются в рамки европейской Директивы по энергоэффективности, — рассказывал он.

По мнению эксперта, самой перспективной является схема отопления, которая предполагает общедомовой электрокотел, работающий на накопительный бак с теплоносителем (горячей водой). Таким образом в зданиях сохраняется привычная центральная циркуляционная система отопления и горячего водоснабжения, но генерация тепла происходит в собственной электрокотельной. Схема хороша тем, что при необходимости дом может получать и аккумулировать тепловую энергию из любых источников.

Это значит, что если сегодня есть дешевое электричество — греем электрокотлом, завтра стал дешевле газ — греем газовым котлом. Или вовсе местными видами топлива, если будет необходимость. При этом все инженерные системы дома остаются прежними.

Но, тут стоит отметить, что такая схема дороже, а это влияет уже на цену квадратного метра в доме. А учитывая то, что дома в Смолевичах строят для нуждающихся, то доступная цена является одним из основных моментов в этом вопросе.

Отметим также, что МАПИД построит квартал электрических домов в поселке Солнечный за Экспобелом. Но на предприятии еще не рассказали, какую схему применят там. Известно лишь то, что они могут быть разными для разных домов.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для жилья за основу выбрана самая простая и экономичная схема.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праграміста судзяць за абразу начальніка ўпраўленьня ГУБАЗіК у дваравым чаце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by