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Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина рассмотрят в суде Московского района Минска

03.02.2021 18:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уголовное дело по обвинению журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина будет рассмотрено в суде Московского района Минска. Как сообщает портал TUT.by, дата начала процесса пока не назначена.

Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина рассмотрят в суде Московского района Минска

Борисевич и Сорокина обвиняют в разглашении медицинской тайны.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Позже ей и Сорокину предъявили обвинение по ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Поводом для этого стала опубликованная 13 ноября статья, в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя.

Роман Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова) вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, которыми был украшен двор. 31-летнего мужчину избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.

После задержания доктора и журналистки по всей стране прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Белорусские и международные правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными.

Родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с распространением информации о том, что в крови Бондаренко не было алкоголя. Уголовное дело по факту избиения Романа Бондаренко до сих пор не возбуждено.

Крупнейшие редакции независимых СМИ и журналистские организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой избрать Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, однако и это было проигнорировано. Редакция БелаПАН получила ответ за подписью начальника управления Генпрокуратуры Сергея Куратника. В нем указывается, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, однако оставлено без рассмотрения, поскольку БелаПАН не является участником уголовного процесса.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными. С момента задержания обвиняемые удерживаются в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело по обвинению журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина будет рассмотрено в суде Московского...
 
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