Силовые структуры заинтересовались бывшими и действующими банкирами

Правоохранительные органы заинтересовались группой бывших и действующих банкиров, в числе которых экс-глава «Белинвестбанка», ныне исполняющий обязанности директора Белорусской лесной компании Геннадий Сысоев.



Геннадий Сысоев. Фото myfin.by

При этом, по информации БелаПАН, интерес правоохранительных органов к банкирам не связан с Белорусской лесной компанией (занимается продажей продукции девяти деревообрабатывающих предприятий).

«Слышал, что их вызывали, Геннадия Сысоева в том числе. К вопросам деревообрабатывающего холдинга отношение дела не прослеживается, и поэтому о каких-то изменениях в холдинге говорить по крайней мере преждевременно», — заявил БелаПАН собеседник, знакомый с ситуацией.

По неофициальной информации других СМИ, интерес к группе банкиров может быть связан с распределением финансовых ресурсов, которыми распоряжалось государство.

Портал TUT.by сообщает о возможной (по мнению правоохранительных органов) коррупционной составляющей в этом деле, а «Наша Нiва» со ссылкой на неофициальные источники уточняет, что дело может касаться финансирования строительства Туровского молочного комбината.

Следует отметить, что одновременно с информацией об интересе силовых ведомств к банкирам в телеграм-каналах 3 февраля стали распространяться сведения о якобы задержании бывшего премьер-министра Сергея Румаса, который до назначения на эту должность возглавлял Банк развития, а ранее «Белагропромбанк» и некоторое время занимал руководящие должности вместе с Сысоевым.

По информации его жены, Румас находится за пределами Беларуси. Комментарии у бывшего премьер-министра получить пока не удалось.

Комментариев правоохранительных органов пока нет.