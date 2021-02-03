Россия и США продлили договор СНВ-3 на 5 лет

Источник материала: АФН

Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами.

"3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года", - говорится в документе.

На Смоленской площади подчеркнули, что продление ДСНВ обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон. "С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве также рассчитывают, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы ДСНВ позволит преодолеть "преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США" тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения. "Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире, - подчеркнули в МИД РФ. - Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы", передаёт ТАСС.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре в тот же день выразили удовлетворение этим фактом. Уже вечером Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

29 января Путин подписал закон о продлении договора. Как отметили в пресс-службе Кремля, продление ДСНВ отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, а также поддержать стратегическую стабильность в мире.