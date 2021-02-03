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Было стыдно или просто слова не знают? Женская сборная по баскетболу необычно исполнила гимн

03.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская сборная Беларуси по делу проиграла Польше в матче квалификации к чемпионату Европы – итоговый счет 56:68.

При этом подопечные Натальи Трофимовой продолжают борьбу за участие в Евробаскете. Завтра белоруски сыграют против Великобритании (начало в 14:30), пишет Трибуна.

В состав нашей команды входят как игроки, подписавшие провластное письмо спортсменов Яна Голякова и Юлия Рытикова (муж баскетболистки был награжден за помощь в организации беспрепятственного проезда группа «Альфы» к Пушкинской 10 августа), так и те, кто поставил автограф за новые выборы и против насилия силовиков – Екатерина Снытина, Анна Брич, Арина Мосько и Татьяна Лихтарович.

Но самое интересное в матче произошло не во время поединка, а за несколько минут до его старта, во время исполнения гимна. Из всего состава белорусской сборной (в том числе и тренерского штаба) его исполняла лишь Рытикова. Остальные в основном смотрели в пол.

При этом после исполнения гимна Снытина, Лихтарович и Веремеенко не хлопали, как это сделали другие баскетболистки.

А натурализованная американка Алекс Бентли и вовсе в это время что-то слушала в наушниках, напевая себе под нос.

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Женская сборная Беларуси по делу проиграла Польше в матче квалификации к чемпионату Европы – итоговый счет 56:68.
 
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