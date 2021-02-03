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Людям не доходят посылки из Китая с БЧБ-символикой

03.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Очень похоже на то, что таможня специально задерживает посылки с БЧБ-символикой», рассказывает минчанин Евгений, который с осени прошлого года ждет из Китая две посылки с флагами.

С такой же проблемой столкнулись и другие покупатели. На китайской торговой площадке в отзывах о товарах с «Погоней» и БЧБ-символикой также подобных комментариев немало.

В редакцию TUT.BY пришло несколько сообщений о том, что людям не доходят посылки из Китая с БЧБ-флагами.

— Мои посылки с флагами висят на таможне с 28 октября и 7 ноября прошлого года — это можно отследить по трек-коду, — рассказывает минчанин Евгений. — Я позвонил в Минскую региональную таможню, чтобы спросить, почему задерживаются посылки. У меня поинтересовались, что в отправлениях. 

Услышав про БЧБ-флаги, сотрудница, ответившая на звонок, сказала мне, что задержки по закону на таможне могут составлять до полугода, мол, ожидайте. Но все остальные товары из Китая, заказанные гораздо позже, мне уже пришли и без особых задержек. Очень похоже на то, что таможня специально задерживает посылки с флагами.

Когда Евгений понял, что заказанные флаги он, скорее всего, не получит, он купил еще один. Но, по его словам, новый флаг постигла та же участь. «До нашей таможни он дошел очень быстро и там завис», говорит Евгений.

В такой же ситуации оказался и минчанин Андрей. Парень заказал два больших флага еще в октябре, но они до него не дошли до сих пор.

— 10 октября я заказал 7 посылок из Китая. В одной из них были флаги, — рассказывает Андрей. — Первую из посылок я получил уже 11 ноября. Еще 5 пришли в течение месяца. Флаги застряли на таможне и не пришли мне до сих пор. Не стал просить продавца вернуть мне деньги за товар, потому что он все отправил вовремя и ни в чем не виноват.

На китайской торговой площадке в отзывах о товарах с «Погоней» и БЧБ-символике подобных комментариев немало: заказали еще в прошлом году, дошел до белорусской таможни и до сих пор там.

За разъяснениями о задержках посылок журналисты обратились в Государственный таможенный комитет. Там оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
 
 
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«Очень похоже на то, что таможня специально задерживает посылки с БЧБ-символикой», рассказывает минчанин Евгений, который с осени прошлого года ждет из Китая две...
 
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