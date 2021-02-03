Белорусы продолжают выносить деньги из банков. Нацбанк рассказал, сколько вкладов забрали за 4 квартал

Источник материала: Tut.by

Белорусы продолжают забирать деньги с банковских депозитов. Об этом говорят результаты обследования Нацбанка. За четвертый квартал 2020 года общий объем банковских вкладов физлиц уменьшился на 4,8%, или 0,84 миллиарда рублей. Также на 2,3% уменьшился и средний размер одного вклада. Помимо этого в Нацбанке проанализировали статистику обращений граждан за прошлый год. Чаще всего они были связаны с кредитованием, банковскими карточками и лизинговой деятельностью, причем интерес к кредитам и лизингу вырос по сравнению с 2019 годом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

За четвертый квартал — минус 840 миллионов рублей. Как изменились банковские вклады физлиц

По данным обследования Нацбанка «Знай своего клиента», на 1 января 2021 года общая сумма депозитов физлиц составила 16,78 миллиарда рублей. За четвертый квартал прошлого года эта сумма уменьшилась на 4,8%, или на 0,84 миллиарда рублей.

Чуть больше четверти (27,6%) от этой суммы приходится на депозиты в рублях — 4,63 миллиарда. Их доля за четвертый квартал снизилась на 1,1%, или на 51 миллион рублей. Депозиты в иностранной валюте составили 4,71 миллиарда долларов. Они в долларовом выражении за четвертый квартал уменьшились на 3,8%, или на 188 миллионов долларов.

70,6% всех банковских депозитов пришлось на безотзывные вклады, они за четвертый квартал уменьшились на 1,7%. На отзывные вклады пришлось 29,4% от общей суммы вкладов, и отток здесь был больше — 11,4%.

На депозите у одного вкладчика, по данным на 1 января, в среднем лежало 10,82 тысячи рублей во всех валютах. За четвертый квартал эта сумма снизилась на 2,3%, или на 0,26 тысячи рублей. Средний размер одного вклада в рублях составил 5,4 тысячи рублей, в валюте — 6,57 тысячи долларов.

Женщины по-прежнему открывают банковские вклады чаще, чем мужчины. По данным обследования, на женщин пришлось 62,9% общего объема вкладов — почти две трети. Среднестатистический «мужской» вклад равен 12,18 тысячи рублей, «женский» — 10,16 тысячи. Половина мужчин-вкладчиков (50,9%) старше 60 лет, еще 47,9% — от 26 до 60 лет, а 1,2% — до 26 лет. У женщин пропорции похожие: 55,4% вкладчиц старше 55 лет, 43,4% — от 26 до 55 лет, 1,2% — до 26 лет.

Интерес к кредитам и вкладам вырос, к электронным деньгам — снизился. О чем белорусы спрашивали Нацбанк

Также в Нацбанке проанализировали статистику обращений за 2020 год. Всего их поступило 2695 (в 2019 году — на 497 меньше). Большинство обращений поступило из Минска и Минской области — 42% и 14,6% соответственно. Меньше всего среди регионов Беларуси — из Могилевской области, 5,6%. А еще 1,1% обращений поступил из стран ближнего зарубежья.

Топ-5 тем, интересовавших белорусов в прошлом году, выглядит так: кредитование (514 обращений), карточки, банкоматы, инфокиоски (351 обращение), лизинговая деятельность (218 обращений), микрофинансовая деятельность (186 обращений), валютные операции (182 обращения). При этом интерес к лизинговой и микрофинансовой деятельности по сравнению с 2019 годом заметно подскочил, к кредитованию и валютным операциям — вырос, но не так значительно, а к карточкам и банкоматам — практически не изменился.

Также белорусы стали больше интересоваться банковскими вкладами, финансовыми рынками, ценными бумагами, экономической ситуацией (девальвацией, ставкой рефинансирования и так далее). Уменьшился интерес к электронным деньгам, драгоценным камням и металлам, компенсации советских вкладов. Меньше всего поступило обращений по поводу криптовалют — 3 за весь 2020 год.

Помимо этого за 2020 год контакт-центр Нацбанка оказал 18 761 консультацию (на 911 меньше, чем в 2019 году). Физлица чаще всего интересовались валютными операциями (3404 обращения), дензнаками, монетами и драгметаллами (2950 обращений), кредитными отчетами (2397 обращений). Юрлиц в первую очередь интересовали сведения о Нацбанке (3350 обращений), вопросы, связанные с валютными операциями (2270 обращений), разъяснение нормативно-правовых актов Нацбанка (820 обращений).