Китайцы построят в Беларуси 20 домов на 1166 квартир. Для кого и где?

Источник материала: Onliner

С социальным жильем в стране напряг. Сироты, инвалиды и другие категории белорусов, кому «положено», могут поведать грустные истории о долгих не месяцах — годах ожидания. Но сегодня подвезли потенциально хорошие новости. В ближайшем будущем ситуация должна несколько исправиться. Не без помощи со стороны Китая. На Национальном правовом портале было опубликовано очередное постановление Совмина под непонятным названием «О заключении путем обмена письмами международного договора». Чем за этот международный договор расплатится Беларусь, пока непонятно, зато точно известно, что будет делать Китай, ведь все уже утверждено, принято и согласовано.

В частности, речь идет о реализации проекта «Строительство социального жилья (третий этап)». «Правительство Китайской Народной Республики в соответствии с просьбой правительства Республики Беларусь выражает согласие на оказание технико-экономической помощи правительству Республики Беларусь в реализации проекта для улучшения жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилого помещения социального пользования», — говорится в первых же строках договора.

По планам сторон, Китай силами китайских же рабочих должен построить 1166 квартир социального жилья в 20 домах в шести областях Беларуси, а также проложить инженерные сети. Общая площадь застройки — примерно 66 тысяч квадратных метров. Внешний надзор и управление финансами будет осуществлять исключительно китайская компания. Она же берет на себя расходы по строительству. При этом стороны условились, что сам проект должен вписаться в 222 миллиона юаней (это примерно $34 365 000).

Согласно планам, больше всего денег (а значит, и квартир) достанется Витебской области — 65,19 млн юаней (чуть более $10 млн), затем — Могилевской — 45,84 млн юаней ($7 млн). На третьем месте Гомельская область с 30,63 млн юаней (4 740 000), за ней идет Брестская — 28,20 млн юаней ($4 365 000). Минской области выделят 27,15 млн юаней ($4 200 000) и Гродненской — 24,99 млн юаней ($3 870 000). Минска (как отдельно взятой единицы) в списке нет.

Расходы самой китайской управляющей компании не должны превысить 15,52 млн юаней. Первый этап проекта предусматривал строительство социального жилья в 16 домах (ориентировочно 2015—2016 годы), а второй — в 22 (2017—2019 годы). Причем высотки строились не только в областных центрах, но и в небольших городах.

«Со стороны Китая — это безвозмездный проект, и мы уверены, что он принесет пользу в развитии белорусско-китайских дружеских отношений. Сейчас наши актуальные контакты в экономике динамично развиваются, здесь можно вспомнить и индустриальный парк „Великий камень“ — поэтому мы можем и должны смело двигаться вперед и укреплять нашу дружбу», — говори л в 2018 году накануне сдачи одного из соцдомов чрезвычайный и полномочный посол Китая в Беларуси Цуй Цымин.