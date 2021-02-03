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Китайцы построят в Беларуси 20 домов на 1166 квартир. Для кого и где?
Источник материала: Onliner
С социальным жильем в стране напряг. Сироты, инвалиды и другие категории белорусов, кому «положено», могут поведать грустные истории о долгих не месяцах — годах ожидания. Но сегодня подвезли потенциально хорошие новости. В ближайшем будущем ситуация должна несколько исправиться. Не без помощи со стороны Китая. На Национальном правовом портале было
В частности, речь идет о реализации проекта «Строительство социального жилья (третий этап)». «Правительство Китайской Народной Республики в соответствии с просьбой правительства Республики Беларусь выражает согласие на оказание технико-экономической помощи правительству Республики Беларусь в реализации проекта для улучшения жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение жилого помещения социального пользования», — говорится в первых же строках договора.
По планам сторон, Китай силами китайских же рабочих должен построить 1166 квартир социального жилья в 20 домах в шести областях Беларуси, а также проложить инженерные сети. Общая площадь застройки — примерно 66 тысяч квадратных метров. Внешний надзор и управление финансами будет осуществлять исключительно китайская компания. Она же берет на себя расходы по строительству. При этом стороны условились, что сам проект должен вписаться в 222 миллиона юаней (это примерно $34 365 000).
Согласно планам, больше всего денег (а значит, и квартир) достанется Витебской области — 65,19 млн юаней (чуть более $10 млн), затем — Могилевской — 45,84 млн юаней ($7 млн). На третьем месте Гомельская область с 30,63 млн юаней (4 740 000), за ней идет Брестская — 28,20 млн юаней ($4 365 000). Минской области выделят 27,15 млн юаней ($4 200 000) и Гродненской — 24,99 млн юаней ($3 870 000). Минска (как отдельно взятой единицы) в списке нет.
Расходы самой китайской управляющей компании не должны превысить 15,52 млн юаней. Первый этап проекта предусматривал строительство социального жилья в 16 домах (ориентировочно 2015—2016 годы), а второй — в 22 (2017—2019 годы). Причем высотки строились не только в областных центрах, но и в небольших городах.
«Со стороны Китая — это безвозмездный проект, и мы уверены, что он принесет пользу в развитии белорусско-китайских дружеских отношений. Сейчас наши актуальные контакты в экономике динамично развиваются, здесь можно вспомнить и индустриальный парк „Великий камень“ — поэтому мы можем и должны смело двигаться вперед и укреплять нашу дружбу», —
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