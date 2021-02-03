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Сильный ветер, снег и гололедица: в Беларуси резко испортится погода

03.02.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 4 февраля из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В некоторых регионах страны прогнозируется сильный снег и гололедица. Днем на юго-востоке республики ожидается усиление ветра – его порывы будут достигать скорости 15-18 м/с.

© Sputnik Роман Шантар
Три ответа синоптиков про снег

Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона, смещающегося с Западной Европы через южные районы нашей страны на восток.

В четверг будет облачная с прояснениями погода, температура воздуха в течение суток составит от –2 до –8°С. Холоднее всего будет ночью по северу республики: там обещают –9..–11°С.

Уже к концу недели температура воздуха в Беларуси начнет падать: в пятницу ночью ожидается до –14°С, днем – от –3 до –10°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Стремительное похолодание придет к концу рабочей недели: в пятницу ночью в республике будет до –14°С.
 
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