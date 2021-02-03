Сильный ветер, снег и гололедица: в Беларуси резко испортится погода

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 4 февраля из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В некоторых регионах страны прогнозируется сильный снег и гололедица. Днем на юго-востоке республики ожидается усиление ветра – его порывы будут достигать скорости 15-18 м/с.

Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона, смещающегося с Западной Европы через южные районы нашей страны на восток.

В четверг будет облачная с прояснениями погода, температура воздуха в течение суток составит от –2 до –8°С. Холоднее всего будет ночью по северу республики: там обещают –9..–11°С.

Уже к концу недели температура воздуха в Беларуси начнет падать: в пятницу ночью ожидается до –14°С, днем – от –3 до –10°С.