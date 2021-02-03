ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«На ближайшие три года стану рабом». Вынесен приговор участнику марша в Куропаты Ивану Зубко

03.02.2021 18:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«На ближайшие три года стану рабом». Вынесен приговор участнику марша в Куропаты Ивану Зубко
Фото: spring96.org
Судья суда Заводского района города Минска Дмитрий Остапенко 3 февраля озвучил приговор в отношении Ивана Зубко. Его признали виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, что повлекло нарушение работы общественного транспорта (часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса РБ). Приговор — три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Именно столько запрашивала гособвинительница Кунцевич, сообщают правозащитники.

В этот срок засчитывается срок пребывания Ивана Зубко под арестом во время следствия — с 16 ноября 2020 года по 3 февраля 2021 года с расчетом один день под арестом равен двум дням «химии». Меру пресечения Ивана изменили на подписку о невыезде — и отпустили после вынесения приговора.

Кроме того, в приговоре учли право на удовлетворение гражданского иска и постановили передать этот вопрос на рассмотрение (речь идет об ущербе «Минсктрансу», который ранее был оценен в 10 689 беларуских рублей). Пока иск не рассмотрен, на конфискованные мобильный телефон и планшет Ивана наложен арест.

Напомним, Ивана Зубко задержали 1 ноября 2020 года во время воскресного марша. Протестующие вышли на проспект Независимости, что и повлекло, по мнению обвинения, остановку общественного транспорта и ущерб «Минсктрансу». Защитница Ивана Зубко отмечала во время прения сторон, что проспект был перекрыт и из-за спецавтотраспорта сотрудников ОМОН.

«На ближайшие три года стану рабом», — сказал Иван Зубко, оценивая приговор суда.


Также Иван Зубко рассказал «Весне» обстоятельства своего задержания по уголовному делу: когда он 16 ноября вернулся домой после 15-суточного административного ареста (вынесенного также за участие в марше 1 ноября), то «буквально через две минуты пришли сотрудники» — с тех пор Иван оставался под стражей.

По событиям 1 ноября 2020 года было заведено сразу 231 уголовное дело в отношении участников протестов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот срок засчитывается срок пребывания Ивана Зубко под арестом во время следствия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уласьнік Symbal.by: У нас замаўлялі прадукцыю дзяржпрафсаюзы і БРСМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by