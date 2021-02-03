Источник материала: UDF



Фото: spring96.org

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«На ближайшие три года стану рабом», — сказал Иван Зубко, оценивая приговор суда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «На ближайшие три года стану рабом». Вынесен приговор участнику марша в Куропаты Ивану Зубко В этот срок засчитывается срок пребывания Ивана Зубко под арестом во время следствия.

В этот срок засчитывается срок пребыванияпод арестом во время следствия — с 16 ноября 2020 года по 3 февраля 2021 года с расчетом один день под арестом равен двум дням «химии». Меру пресечения Ивана изменили на подписку о невыезде — и отпустили после вынесения приговора.Кроме того, в приговоре учли право на удовлетворение гражданского иска и постановили передать этот вопрос на рассмотрение (речь идет об ущербе «Минсктрансу», который ранее был оценен в 10 689 беларуских рублей). Пока иск не рассмотрен, на конфискованные мобильный телефон и планшет Ивана наложен арест.Напомним, Ивана Зубко задержали 1 ноября 2020 года во время воскресного марша. Протестующие вышли на проспект Независимости, что и повлекло, по мнению обвинения, остановку общественного транспорта и ущерб «Минсктрансу». Защитница Ивана Зубко отмечала во время прения сторон, что проспект был перекрыт и из-за спецавтотраспорта сотрудников ОМОН.Также Иван Зубко рассказал «Весне» обстоятельства своего задержания по уголовному делу: когда он 16 ноября вернулся домой после 15-суточного административного ареста (вынесенного также за участие в марше 1 ноября), то «буквально через две минуты пришли сотрудники» — с тех пор Иван оставался под стражей.По событиям 1 ноября 2020 года было заведено сразу 231 уголовное дело в отношении участников протестов.