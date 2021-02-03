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Школьники поставили сотрудника МВД в тупик неудобными вопросами
Источник материала: Хартия'97
Школьники поставили сотрудника МВД в тупик неудобными вопросами
Неудачная попытка зомбировать детей.
В школы начали приходить сотрудники МВД, где детям рассказывают о том, что они должны быть рабами, сообщает телеграм-канал
В гимназии №2 г. Минска состоялась подобная встреча, где говорится, что «БЧБ шарики - это нарушение закона, а свое мнение надо оставить при себе».
Но наши школьники не боятся отстаивать свою точку зрения и ставят сотрудника МВД на место.
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Неудачная попытка зомбировать детей.
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