ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Школьники поставили сотрудника МВД в тупик неудобными вопросами

03.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Школьники поставили сотрудника МВД в тупик неудобными вопросами

4
  • 3.02.2021, 18:15
Школьники поставили сотрудника МВД в тупик неудобными вопросами
фото: gymn2.minsk.edu.by

Неудачная попытка зомбировать детей.

В школы начали приходить сотрудники МВД, где детям рассказывают о том, что они должны быть рабами, сообщает телеграм-канал «Баста!».

В гимназии №2 г. Минска состоялась подобная встреча, где говорится, что «БЧБ шарики - это нарушение закона, а свое мнение надо оставить при себе».

Но наши школьники не боятся отстаивать свою точку зрения и ставят сотрудника МВД на место.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Юлия Навальная — россиянам: Мы все равно победим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by