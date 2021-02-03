Источник материала: Хартия'97

Школьники поставили сотрудника МВД в тупик неудобными вопросами 4 3.02.2021, 18:15

фото: gymn2.minsk.edu.by

Неудачная попытка зомбировать детей.

В школы начали приходить сотрудники МВД, где детям рассказывают о том, что они должны быть рабами, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

В гимназии №2 г. Минска состоялась подобная встреча, где говорится, что «БЧБ шарики - это нарушение закона, а свое мнение надо оставить при себе».

Но наши школьники не боятся отстаивать свою точку зрения и ставят сотрудника МВД на место.

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