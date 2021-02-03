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Юлия Навальная — россиянам: Мы все равно победим
Источник материала: Хартия'97
Юлия Навальная — россиянам: Мы все равно победим
Супруга оппозиционного политика поблагодарила за поддержку.
Супруга российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к россиянам в
- Ого, вас уже миллион! Не знаю, чем вас тут развлекать. В моей жизни последнее время - отделения полиции, суды и обыски.
Вы пишете мне, что я сильная. Да не сильная я никакая, обычная. Я читаю все ваши сообщения и понимаю, что столько хороших, сильных и правильных людей поддерживает Алексея и меня, что отступать и бояться не нужно. Мы все равно победим.
Когда Алексея отравили в августе, я решила, что напишу спасибо каждому, кто меня поддержал. Я закончила отвечать в середине сентября. Сейчас вас столько, что я закончу отвечать на ваши сообщения, когда его уже отпустят.
Поэтому напишу сразу всем. Спасибо вам огромное за то, что выходите, за то, что пишите, за то , что спрашиваете, как я. Я в порядке. Муж вот письмо написал, мама голубцы прислала, дочка тикток завела, а сама я получила штраф за то, что просто шла по своему родному городу. Все как у всех.
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Супруга оппозиционного политика поблагодарила за поддержку.
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