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В Жлобине без отопления и горячей воды остались под сотню домов
Источник материала: Хартия'97
В Жлобине без отопления и горячей воды остались под сотню домов
Аналогичная ситуация произошла в городе две недели назад.
В Жлобине 3 февраля сразу в нескольких микрорайонах пропало отопление, отсутствует подача горячей воды. Аварийная бригада пытается устранить неполадки, но обещает сделать это не ранее 8 вечера, сообщают
Аналогичная ситуация произошла в городе две недели назад. Тогда в районе бульвара металлургов прорвало трубопровод, 86 жилых домов, многие садики и школы остались без отопления в 22-градусный мороз.
В дежурной части пояснили, что авария в этот раз снова связана с прорывом. Причем, по всей вероятности, поломка в том же месте, где и прежде.
Жлобинчанам обещают вернуть тепло в дома не ранее 8 вечера. На дворе сейчас ноль градусов.
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Аналогичная ситуация произошла в городе две недели назад.
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