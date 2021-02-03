Источник материала: Хартия'97

В Жлобине без отопления и горячей воды остались под сотню домов 1 3.02.2021, 17:59

Аналогичная ситуация произошла в городе две недели назад.

В Жлобине 3 февраля сразу в нескольких микрорайонах пропало отопление, отсутствует подача горячей воды. Аварийная бригада пытается устранить неполадки, но обещает сделать это не ранее 8 вечера, сообщают «Сильные новости» .

Аналогичная ситуация произошла в городе две недели назад. Тогда в районе бульвара металлургов прорвало трубопровод, 86 жилых домов, многие садики и школы остались без отопления в 22-градусный мороз.

В дежурной части пояснили, что авария в этот раз снова связана с прорывом. Причем, по всей вероятности, поломка в том же месте, где и прежде.

Жлобинчанам обещают вернуть тепло в дома не ранее 8 вечера. На дворе сейчас ноль градусов.

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