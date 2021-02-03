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Швейцария вызывалась быть посредником в белорусском конфликте

03.02.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Швейцария предлагала свои услуги для разрешения конфликта в Беларуси. Об этом глава МИДа страны Иньяцио Кассис сообщил изданию Tages-Anzeiger.

Швейцария вызывалась быть посредником в белорусском конфликте

Иньяцио Кассис / Reuters

Швейцария предлагала свои услуги для разрешения конфликта в Беларуси. Об этом глава МИДа страны Иньяцио Кассис сообщил изданию Tages-Anzeiger. 

По его словам, в Бёрне хотели бы, чтобы власти и оппозиция собрались за одним столом для поиска выхода из кризиса. Однако реакции официального Минска в Бёрне не дождались.

"Мы понимаем это так, что в настоящее время заинтересованности в посредничестве Швейцарии нет", — констатирует министр.

Кассис также высказался по делу гражданки Швейцарии Натальи Херше, осуждённой в Беларуси: Бёрн продолжает поднимать этот вопрос в разговорах с Минском, как и другие важные вопросы, пишет euroradio.fm

Херше осудили на 2,5 года колонии за сорванную с омоновца балаклаву. Правозащитники признали её политической заключённой.
 
Теги: Минск
 
 
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Швейцария предлагала свои услуги для разрешения конфликта в Беларуси. Об этом глава МИДа страны Иньяцио Кассис сообщил изданию Tages-Anzeiger.
 
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