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Дело журналистки Борисевич и врача Сорокина будет слушаться в суде Московского района Минска
Источник материала: Партизан
Уголовное дело журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медпомощи Артема Сорокина будут рассматривать в суде Московского района Минска, сообщает TUT.by. Дата заседания пока не назначена.
Екатерина Борисевич и Артем Сорокин / tut.by
Уголовное дело журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медпомощи Артема Сорокина будут рассматривать в суде Московского района Минска,
Напомним, Борисевич и Сорокина обвиняют в разглашении медицинской тайны. Они сообщили общественности, что медики не обнаружили алкоголя в крови Романа Бондаренко. Их заявление шло в противовес с официальной версией - СК и Лукашенко принародно заявили, что в момент трагедии парень был пьян.
Так же отметим, мать Романа не имели никаких претензий к журналистке и врачу, тем не менее обоих задержали 19 ноября и предъявили обвинение.
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Уголовное дело журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медпомощи Артема Сорокина будут рассматривать в суде Московского района Минска,...
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