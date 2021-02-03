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Дело журналистки Борисевич и врача Сорокина будет слушаться в суде Московского района Минска

03.02.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медпомощи Артема Сорокина будут рассматривать в суде Московского района Минска, сообщает TUT.by. Дата заседания пока не назначена.


Екатерина Борисевич и Артем Сорокин / tut.by

Уголовное дело журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медпомощи Артема Сорокина будут рассматривать в суде Московского района Минска, сообщает TUT.by. Дата заседания пока не назначена.

Напомним, Борисевич и Сорокина обвиняют в разглашении медицинской тайны. Они сообщили общественности, что медики не обнаружили алкоголя в крови Романа Бондаренко. Их заявление шло в противовес с официальной версией -  СК и Лукашенко принародно заявили, что в момент трагедии парень был пьян.

Так же отметим, мать Романа не имели никаких претензий к журналистке и врачу, тем не менее обоих задержали 19 ноября и предъявили обвинение. 
 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Больницы скорой медпомощи Артема Сорокина будут рассматривать в суде Московского района Минска,...
 
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