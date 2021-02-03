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«Думал, что в Борисове». Пьяный дальнобойщик застрял на трассе М1 под Брестом

03.02.2021 19:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 1 февраля на трассе М1 под Брестом задержали пьяного дальнобойщика, сообщает МВД.

Видео: МВД

В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что посреди трассы стоит фура с прицепом. Большегруз увяз в разделительном газоне и мешал движению транспорта.

Прибывшие на место инспекторы опросили водителя фуры. Выяснилось, что 58-летний житель Малориты выехал с заправки на встречную полосу, а когда понял это, попытался перестроиться и застрял.

Состояние водителя насторожило инспекторов. Мужчина был уверен, что находится не возле Бреста, а в Борисове. Освидетельствование показало, что водитель пьян — 1,8 промилле.

На нарушителя составили протоколы. Автопоезд вытянули спецтехникой и доставили на штрафстоянку.

 
Теги: Брест
 
 
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