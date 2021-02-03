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Россия с 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Беларусью
03.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 8 февраля Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
Пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью возобновится по маршруту Минск – Москва – Минск. Кроме того, маршруты Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург будут предусматривать остановку поездов в Минске. На данный момент поезда РЖД между Калининградом и российскими городами курсируют без высадки и посадки пассажиров на территории Беларуси.
Кроме того, с 8 февраля до пяти в неделю будет увеличено число регулярных авиарейсов Москва – Минск.
Напомним, весной 2020 года из-за ситуации с COVID-19 были остановлены международные железнодорожные пассажирские перевозки.
Ранее стало известно, что
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Пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью возобновится по маршруту Минск – Москва – Минск. А маршруты Москва – Калининград и Калининград –...
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