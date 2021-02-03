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Россия с 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Беларусью

03.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 8 февраля Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью возобновится по маршруту Минск – Москва – Минск. Кроме того, маршруты Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург будут предусматривать остановку поездов в Минске. На данный момент поезда РЖД между Калининградом и российскими городами курсируют без высадки и посадки пассажиров на территории Беларуси.

Кроме того, с 8 февраля до пяти в неделю будет увеличено число регулярных авиарейсов Москва – Минск.

«Также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», – говорится в сообщении.

Напомним, весной 2020 года из-за ситуации с COVID-19 были остановлены международные железнодорожные пассажирские перевозки.

Ранее стало известно, что Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.



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Теги: Минск
 
 
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Пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью возобновится по маршруту Минск – Москва – Минск. А маршруты Москва – Калининград и Калининград –...
 
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