Россия с 8 февраля возобновит железнодорожное сообщение с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 8 февраля Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью возобновится по маршруту Минск – Москва – Минск. Кроме того, маршруты Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург будут предусматривать остановку поездов в Минске. На данный момент поезда РЖД между Калининградом и российскими городами курсируют без высадки и посадки пассажиров на территории Беларуси.

Кроме того, с 8 февраля до пяти в неделю будет увеличено число регулярных авиарейсов Москва – Минск.

«Также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», – говорится в сообщении.

Напомним, весной 2020 года из-за ситуации с COVID-19 были остановлены международные железнодорожные пассажирские перевозки.