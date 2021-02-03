Очевидец сообщил о застрявшей фуре. Водитель оказался пьян и не понимал, где находится (видео)

Источник материала: Onliner

В милицию позвонил мужчина и сообщил, что посреди трассы М1 недалеко от Бреста стоит фура с прицепом. Mercedes увяз в разделительном газоне и мешал движению транспорта. «У прибывших на место инспекторов ГАИ вызвало сомнение состояние водителя грузовика, который был убежден, что находится в Борисове», — сообщили в УВД региона.

«Оказалось, мужчина пьян, что и подтвердило медосвидетельствование — 1,8 промилле, — рассказали в милиции. — Выяснилось, что 58-летний житель Малориты выехал с заправки на встречную полосу, а когда понял это, попытался перестроиться и застрял».

В отношении мужчины составлены административные протоколы, в том числе за управление в состоянии опьянения. Автопоезд, который пришлось вытягивать спецтехникой, доставлен на штрафстоянку.

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