Панкратов: ЧМ по хоккею в Латвии рискует пройти вяло и незаметно

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Панкратов: скорее всего, ЧМ по хоккею в Латвии пройдет вяло и незаметно

Во вторник совет Международной федерации хоккея решил, что Латвия самостоятельно справится с организацией Чемпионата мира этого года, без помощи Дании или Словакии, турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Для Латвии это второй Чемпионат, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

Как в Латвии восприняли эту новость и легко ли будет окупить затраты на проведение турнира в условиях пандемии ― ситуацию прокомментировал известный латвийский политик, лидер партии "Действие" Руслан Панкратов.

"Если считать, что размещать в гостиницах приехавших играть при полупустых трибунах хоккеистов, это фейерверк счастья и "эверест" бизнес-деятельности, или продажу пары варежек с национальной символикой считать большим достижением, то уже сейчас можно рапортовать об успехе, но, скорее всего, этот праздник пройдет вяло и незаметно", ― считает собеседник Sputnik.

Комментарий лидера латвийской партии "Действие" Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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