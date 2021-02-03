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Панкратов: ЧМ по хоккею в Латвии рискует пройти вяло и незаметно

03.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Панкратов: скорее всего, ЧМ по хоккею в Латвии пройдет вяло и незаметно

Во вторник совет Международной федерации хоккея решил, что Латвия самостоятельно справится с организацией Чемпионата мира этого года, без помощи Дании или Словакии, турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Для Латвии это второй Чемпионат, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Хоккейный ЧМ в Риге пройдет в "пузыре"

Как в Латвии восприняли эту новость и легко ли будет окупить затраты на проведение турнира в условиях пандемии ― ситуацию прокомментировал известный латвийский политик, лидер партии "Действие" Руслан Панкратов.

"Если считать, что размещать в гостиницах приехавших играть при полупустых трибунах хоккеистов, это фейерверк счастья и "эверест" бизнес-деятельности, или продажу пары варежек с национальной символикой считать большим достижением, то уже сейчас можно рапортовать об успехе, но, скорее всего, этот праздник пройдет вяло и незаметно", ― считает собеседник Sputnik.

Комментарий лидера латвийской партии "Действие" Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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