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Панкратов: ЧМ по хоккею в Латвии рискует пройти вяло и незаметно
03.02.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Во вторник совет Международной федерации хоккея решил, что Латвия
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Как в Латвии восприняли эту новость и легко ли будет окупить затраты на проведение турнира в условиях пандемии ― ситуацию прокомментировал известный латвийский политик, лидер партии "Действие" Руслан Панкратов.
"Если считать, что размещать в гостиницах приехавших играть при полупустых трибунах хоккеистов, это фейерверк счастья и "эверест" бизнес-деятельности, или продажу пары варежек с национальной символикой считать большим достижением, то уже сейчас можно рапортовать об успехе, но, скорее всего, этот праздник пройдет вяло и незаметно", ― считает собеседник Sputnik.
Комментарий лидера латвийской партии "Действие" Руслана Панкратова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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