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Гузеева вышла на свет из голодовки с младенцем на руках

03.02.2021 19:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гузеева вышла на свет из голодовки с младенцем на руках
Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
После новогодних праздников телеведущая Лариса Гузеева призналась, что сильно растолстела. Она решила «уйти в голод» и села на диету. Ежедневно звезда программы «Давай поженимся» удивляет своих подписчиков.

Лариса Гузеева была три раза замужем. О ее первом браке мало известно. По некоторым данным, он страдал от наркотической зависимости, и несчастная жена постоянно его лечила. В итоге он скончался от передозировки.Со вторым супругом Гузеева познакомилась в начале 90-х гг. во время съемок картины «Избранник». В 1992 году у них родился сын Георгий. Ведущая обрела счастье с третьим мужем – Игорем Бухаровым. От него она родила дочь Ольгу.

В своем Инстаграм Лариса Гузеева опубликовала свежий стоп-кадр из домашнего видео, на котором предстала с младенцем на руках. Она заявила, что жалеет о том, что не родила десятерых детей. Возможно, звезда просто стала сентиментальной, а может это последствия жесткой диеты.

«Самая моя большая ошибка – то, что я не родила десятерых. Это стоп-кадр из домашнего видео, поэтому такое качество. Интересно, среди моих подписчиков есть многодетные?» – написала Лариса Гузеева.


Подписчики ведущей поддержали ее и отметили, что дети - это счастье. Оказалось, что у многих поклонников Ларисы Гузеевой много детей в семье. Правда, некоторые особо циничные подписчики заявили, что не желают рожать больше одного ребенка, пока у них не появится уборщица, повар и прачка. Стоит отметить, что такой подход к жизни очень напоминает стиль самой Ларисы Гузеевой, о чем она часто говорит на программе «Давай поженимся».
 
 
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В своем Инстаграм Лариса Гузеева опубликовала свежий стоп-кадр из домашнего видео.
 
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