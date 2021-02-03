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В делегаты ВНС попал минский депутат, осуждённый за злоупотребление властью
Источник материала: UDF
Сергей Козлов во Дворце водного спорта / TUT.BY
Кроме того, Сергея Козлова, который до сих пор числится на сайте Мингорсовета депутатом по Академическому избирательному округу №48, на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Всё это за то, что подчинённые по его указанию брали на себя штрафы, которые Козлов получал за нарушения ПДД на служебной машине.
И всё-таки он попал в число делегатов Всебелорусского народного собрания. В распоряжении
Список делегатов на ВНС из числа депутатов Мингорсовета / Еврорадио
Обратите внимание: в графе “Должность, место работы” у Козлова — пусто.
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Обратите внимание: в графе “Должность, место работы” у Козлова — пусто.
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