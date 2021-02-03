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В делегаты ВНС попал минский депутат, осуждённый за злоупотребление властью

03.02.2021 19:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В делегаты ВНС попал минский депутат, осуждённый за злоупотребление властью
Сергей Козлов во Дворце водного спорта / TUT.BY
Делегатами на Всебелорусское народное собрание были выдвинуты все 55 действующих депутатов Мингорсовета. Даже Сергей Козлов — экс-гендиректор СОК “Олимпийский”, который в мае 2019-го был осуждён на два года по статье 424 Уголовного кодекса — “Злоупотребление властью или служебными полномочиями”.

Кроме того, Сергея Козлова, который до сих пор числится на сайте Мингорсовета депутатом по Академическому избирательному округу №48, на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Всё это за то, что подчинённые по его указанию брали на себя штрафы, которые Козлов получал за нарушения ПДД на служебной машине.


И всё-таки он попал в число делегатов Всебелорусского народного собрания. В распоряжении Еврорадио оказался список делегатов из числа депутатов Мингорсовета. Сергей Козлов в нём под 18-м номером.

В делегаты ВНС попал минский депутат, осуждённый за злоупотребление властью

Список делегатов на ВНС из числа депутатов Мингорсовета / Еврорадио

Обратите внимание: в графе “Должность, место работы” у Козлова — пусто.
 
 
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Обратите внимание: в графе “Должность, место работы” у Козлова — пусто.
 
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