Источник материала: UDF



Сергей Козлов во Дворце водного спорта / TUT.BY

Список делегатов на ВНС из числа депутатов Мингорсовета / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В делегаты ВНС попал минский депутат, осуждённый за злоупотребление властью Обратите внимание: в графе “Должность, место работы” у Козлова — пусто.

Кроме того,, который до сих пор числится на сайте Мингорсовета депутатом по Академическому избирательному округу №48, на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Всё это за то, что подчинённые по его указанию брали на себя штрафы, которые Козлов получал за нарушения ПДД на служебной машине.И всё-таки он попал в число делегатов Всебелорусского народного собрания. В распоряженииоказался список делегатов из числа депутатов Мингорсовета. Сергей Козлов в нём под 18-м номером.Обратите внимание: в графе “Должность, место работы” у Козлова — пусто.