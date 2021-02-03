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Сергей Шнуров и Валерия. Фото: Дни.ру

«Он предлагал ей свой репертуар, она сказала: «Извините, у нас с вами разные дорожки», – рассказал Пригожин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шнуров сделал предложение Валерии после скандала с Пригожиным Шнуров и Пригожин объявили друг другу войну.

После этого Шнуров и Пригожин объявили друг другу войну. Какой только грязью они друг друге не поливали! Шнуров даже посвятил продюсеру несколько публикаций в сатирической форме, где всячески высмеивал его «трудное положение». Пригожин тоже не стал молчать. В результате это переросло в скандал, за которым следила вся страна.отметил, что не стал бы поднимать шум, если бы не была задета честь его супруги певицы. Помимо всего прочего продюсер припомнил, что несколько лет назадсделал предложение звезде.В целом продюсер считает всю эту историю всего лишь пиаром перед выборами в Госдуму. Шнуров является депутатом и скоро будет переизбираться. Соответственно, ему нужно как можно больше фигурировать в медийном пространстве. А с каким именно инфоповодом, видимо, уже не важно.Тем не менее, скандал накалился до такой степени, что дело того и гляди дойдет до суда. Сергей Шнуров написал заявление в полицию о том, что якобы получил угрозы от Иосифа Пригожина.