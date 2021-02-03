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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще четырех человек
Источник материала: Навiны
Еще четырех человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.
Речь идет об арестованных Анне Вишняк (по ч. 1. ст. 342 УК — групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и Сергее Полонисе (ч. 2 ст. 293 — массовые беспорядки), а также об осужденных на 2,5 года лишения свободы за участие в забастовке работниках Белорусского металлургического завода Евгении Говоре и Александре Боброве (по ч. 1 ст. 342).
Правозащитники потребовали немедленного освобождения этих граждан и прекращения их уголовного преследования.
Общее количество политзаключенных достигло 224.
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Еще четырех человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.
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