Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще четырех человек

Еще четырех человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.





Речь идет об арестованных Анне Вишняк (по ч. 1. ст. 342 УК — групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и Сергее Полонисе (ч. 2 ст. 293 — массовые беспорядки), а также об осужденных на 2,5 года лишения свободы за участие в забастовке работниках Белорусского металлургического завода Евгении Говоре и Александре Боброве (по ч. 1 ст. 342).

Правозащитники потребовали немедленного освобождения этих граждан и прекращения их уголовного преследования.

Общее количество политзаключенных достигло 224.