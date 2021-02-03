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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще четырех человек

03.02.2021 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще четырех человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще четырех человек

Речь идет об арестованных Анне Вишняк (по ч. 1. ст. 342 УК — групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и Сергее Полонисе (ч. 2 ст. 293 — массовые беспорядки), а также об осужденных на 2,5 года лишения свободы за участие в забастовке работниках Белорусского металлургического завода Евгении Говоре и Александре Боброве (по ч. 1 ст. 342).

Правозащитники потребовали немедленного освобождения этих граждан и прекращения их уголовного преследования.

Общее количество политзаключенных достигло 224.

 
 
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Еще четырех человек признали политзаключенными белорусские правозащитники.
 
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