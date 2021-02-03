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Черечня пригласили на Всебелорусское собрание. Чтобы помолчал

03.02.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.




"Пригласили на ВНС гостем. Со слов организаторов — гостям право голоса не положено", — написал политик.

Напомним, вчера глава так называемого правительства Головченко заявил, что на ВНС позвали все политические партии страны. Судя по всему, Черечень был приглашён на это антинародное собрание как председатель партии БСДГ.
 
 
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Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
 
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