Гомельчане жалуются на полуперекрытый Сельмашевский путепровод. Узнали, сколько еще ждать ремонта

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, самое проблемное место гомельских автомобилистов сегодня — это Сельмашевский путепровод. Уже больше года часть его перекрыта. В часы пик здесь выстраиваются огромные очереди из авто и общественного транспорта. Утром из-за заторов люди опаздывают на работу, вечером же не могут вовремя попасть домой. TUT.BY попытался узнать, сколько это будет еще продолжаться. Спойлер — долго.



Фото: городской журнал «Белка»

Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.

Больше года назад часть крайней правой полосы неожиданно перекрыли , а под путепроводом появились подпорки. Специалисты рассказали, что к таким мерам прибегли из-за обнаруженных дефектов. Вскоре движение на путепроводе ограничили в обе стороны.

С тех пор мало что изменилось. Автомобилисты опаздывают, ругаются, поминают недобрым словом то «золотые туалеты» , то флагшток и снимают на злобу дня видеоролики.

Автор этого видео — Евгений — каждое утро везет супругу на «Гомсельмаш», а затем возвращается в город, чтобы самому успеть на работу. Такой маршрут, говорит мужчина, — задача со звездочкой. Особенно непростая ситуация ждет автомобилистов, которым на съезде с путепровода нужно повернуть налево на Полесскую: зеленый горит недолго, а поток автомобилей с улицы Богдана Хмельницкого просто огромный.





У Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста для автомобилистов две новости.

Хорошая: между городским УКС и предприятием «Белгипродор» заключен договор на разработку проектно-сметной документации по ремонту путепровода. Аванс уже перечислен и разработка ведется.

И плохая: проектно-сметная документация будет готова не ранее чем через полгода. Только тогда можно будет приступить к реальным работам по реконструкции путепровода. Да и то, если найдутся деньги.

Напомним, ранее председатель горисполкома Петр Кириченко сообщал , что ремонт путепровода ориентировочно обойдется в 10 млн рублей.





Пока местные власти ищут средства, уточнили у специалистов, опасно ли ездить по аварийному мосту.

— Серьезных разрушений на перекрытых полосах нет, там просто возникли дефекты. Но мы решили действовать на опережение и не ждать, пока разовьется аварийная ситуация, поэтому и перекрыли, — заверили в городском дорожном строительно-ремонтном тресте. — Если бы было что-то критическое, мост бы закрыли полностью.