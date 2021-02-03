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Гомельчане жалуются на полуперекрытый Сельмашевский путепровод. Узнали, сколько еще ждать ремонта
Источник материала: Tut.by
Пожалуй, самое проблемное место гомельских автомобилистов сегодня — это Сельмашевский путепровод. Уже больше года часть его перекрыта. В часы пик здесь выстраиваются огромные очереди из авто и общественного транспорта. Утром из-за заторов люди опаздывают на работу, вечером же не могут вовремя попасть домой. TUT.BY попытался узнать, сколько это будет еще продолжаться. Спойлер — долго.
Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет, и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.
Больше года назад часть крайней правой полосы неожиданно
С тех пор мало что изменилось. Автомобилисты опаздывают, ругаются, поминают недобрым словом то
Автор этого видео — Евгений — каждое утро везет супругу на «Гомсельмаш», а затем возвращается в город, чтобы самому успеть на работу. Такой маршрут, говорит мужчина, — задача со звездочкой. Особенно непростая ситуация ждет автомобилистов, которым на съезде с путепровода нужно повернуть налево на Полесскую: зеленый горит недолго, а поток автомобилей с улицы Богдана Хмельницкого просто огромный.
У Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста для автомобилистов две новости.
Хорошая: между городским УКС и предприятием «Белгипродор» заключен договор на разработку проектно-сметной документации по ремонту путепровода. Аванс уже перечислен и разработка ведется.
И плохая: проектно-сметная документация будет готова не ранее чем через полгода. Только тогда можно будет приступить к реальным работам по реконструкции путепровода. Да и то, если найдутся деньги.
Напомним, ранее председатель горисполкома Петр Кириченко
Пока местные власти ищут средства, уточнили у специалистов, опасно ли ездить по аварийному мосту.
— Серьезных разрушений на перекрытых полосах нет, там просто возникли дефекты. Но мы решили действовать на опережение и не ждать, пока разовьется аварийная ситуация, поэтому и перекрыли, — заверили в городском дорожном строительно-ремонтном тресте. — Если бы было что-то критическое, мост бы закрыли полностью.
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У Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста для автомобилистов две новости. Хорошая: между городским УКС и предприятием «Белгипродор»...
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