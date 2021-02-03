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Госдеп: США не отказываются от санкций в отношении «Северного потока-2»

03.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госдеп: США не отказываются от санкций в отношении «Северного потока-2»

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  • 3.02.2021, 19:17
Госдеп: США не отказываются от санкций в отношении «Северного потока-2»

Немецкая газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США может снять санкции против газопровода.

Соединенные Штаты оставляют за собой право применить санкции к тем, кто будет предпринимать попытки достроить или сертифицировать российский газопровод "Северный поток – 2". Об этом говорится в ответе Госдепартамента США на запрос "Укринформа".

"Мы будем следить за действиями по достройке или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет место, примем решение о возможности применения санкций", – говорится в сообщении.

Немецкая газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы.

В Госдепе ответили, что президент США Джо Байден четко назвал "Северный поток – 2" – плохой сделкой.

США продолжат работать с союзниками и партнерами, "чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения", которая не будет подрывать коллективную безопасность, подчеркнули в ведомстве.

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Немецкая газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США может снять санкции против газопровода.
 
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