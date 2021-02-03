ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко пригласил главу КПРФ Зюганова на ВНС

03.02.2021 19:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции Компартии в Госдуме Геннадием Зюгановым.

Лукашенко пригласил главу КПРФ Зюганова на ВНС
Фото: duma.gov.ru

«Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Стороны «обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития», «обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации».

Сайт КПРФ 3 февраля размеcтил интервью Зюганова «Свободной прессе», в котором политик заявил, что истинной причиной протестов в России стали «нынешний социально-экономический курс» и «политика, которая гробит страну и унижает целые поколения».

«Эти двойные-тройные стандарты и подталкивают современную молодежь к жестким протестам. Прежде всего — против несправедливости, против жулья и олигархии, против вороватого чиновничества, против унижения детей войны, против платного образования и разрушенной медицины», — заявил Зюганов. При этом он подверг критике не только Кремль, но и находящегося в заключении лидера протестов Алексея Навального.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции Компартии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для беларусаў у Нямеччыне заснавалі стыпэндыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by