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ДТП с троллейбусом в Минске: погиб водитель автомобиля. Очевидцев просят отозваться
Источник материала: ОНТМинске: погиб водитель автомобиля. Очевидцев просят отозваться" class="one-news__figure-img">
В результате столкновения троллейбуса и автомобиля в Минске погиб человек, милиция ищет очевидцев. Об этом
Трагедия случилась 19 января, около половины девятого вечера.
В результате аварии серьезно пострадал водитель автомобиля: его госпитализировали, но спасти не смогли: он умер в машине скорой помощи. Сотрудники ГАИ работают над установлением обстоятельств произошедшего.
Очевидцев данной аварии или людей, которые что-либо знают об этом ДТП, просят обратиться в СУ УСК Беларуси в Минске по адресу: ул. Первомайская, 7 или по телефонам 8 (017) 389-56-56, 8 (017) 389-55-55. Им гарантируется анонимность.
Фото ГУВД Мингорисполкома
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В результате столкновения троллейбуса и автомобиля в Минске погиб человек, милиция ищет очевидцев. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Трагедия случилась 19...
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