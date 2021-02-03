«События только набирают оборот». Экс-премьер Украины Николай Азаров – о рейтинге Зеленского, ситуации в Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Взгляд на белорусскую и российскую ситуацию со стороны. В отличие от многих экспертов, которые могут судить о предпосылках протестов, он знает, что бывает, когда протесты достигают своих целей. Один из самых опытных украинских политиков. Один из основателей и руководителей Партии регионов, экс-премьер Украины Николай Азаров на связи со студией программы «ОбъективНо».





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