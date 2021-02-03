|
«События только набирают оборот». Экс-премьер Украины Николай Азаров – о рейтинге Зеленского, ситуации в Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Взгляд на белорусскую и российскую ситуацию со стороны. В отличие от многих экспертов, которые могут судить о предпосылках протестов, он знает, что бывает, когда протесты достигают своих целей. Один из самых опытных украинских политиков. Один из основателей и руководителей Партии регионов, экс-премьер Украины Николай Азаров на связи со студией программы «ОбъективНо».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«События только набирают оборот». Экс-премьер Украины Николай Азаров – о рейтинге Зеленского, ситуации в Беларуси и России
Взгляд на белорусскую и российскую ситуацию со стороны. В отличие от многих экспертов, которые могут судить о предпосылках протестов, он знает, что бывает, когда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)