ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что общего у российских протестов с «белорусским сценарием»?

03.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что общего у российских протестов с «белорусским сценарием»?

В России продолжаются протесты. Люди выходят на улицы от Владивостока до Калининграда. Внимание приковано к Москве и кадрам из Санкт-Петербурга. Кто бы ещё год назад мог подумать, что однажды мы будем смотреть на беспорядки глазами экспертов и сравнивать градус протестов с белорусским сценарием. И всё же это реальность. 

В студии «ОбъективНо» – политологи Вадим Боровик и Алексей Дзермант, а также специальный корреспондент ОНТ Светлана Карульская.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России продолжаются протесты. Люди выходят на улицы от Владивостока до Калининграда. Внимание приковано к Москве и кадрам из Санкт-Петербурга. Кто бы ещё год...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Далі 15 сутак за паход у музэй». Дзяўчына распавяла, як яе асудзілі на 15 дзён арышту, а празь некалькі гадзін выпусьцілі. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by