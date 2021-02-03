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Что общего у российских протестов с «белорусским сценарием»?
Источник материала: ОНТ
В России продолжаются протесты. Люди выходят на улицы от Владивостока до Калининграда. Внимание приковано к Москве и кадрам из Санкт-Петербурга. Кто бы ещё год назад мог подумать, что однажды мы будем смотреть на беспорядки глазами экспертов и сравнивать градус протестов с белорусским сценарием. И всё же это реальность.
В студии «ОбъективНо» – политологи Вадим Боровик и Алексей Дзермант, а также специальный корреспондент ОНТ Светлана Карульская.
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В России продолжаются протесты. Люди выходят на улицы от Владивостока до Калининграда. Внимание приковано к Москве и кадрам из Санкт-Петербурга. Кто бы ещё год...
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