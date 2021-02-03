Чудеса природы: ледяной вулкан вырос посреди степи в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Чудеса творит природа. Уникальный вулкан – ледяной – вырос посреди степи в Казахстане.

Эффект извержения – за счет артезианской воды, которая бьет из-под земли. А при очень низких температурах замерзает причудливым образом. Местные жители и туристы спешат сфотографироваться. Ведь вся эта красота ненадолго – с оттепелью растает и ледяной вулкан.

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