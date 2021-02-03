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Чудеса природы: ледяной вулкан вырос посреди степи в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Чудеса творит природа. Уникальный вулкан – ледяной – вырос посреди степи в Казахстане.
Эффект извержения – за счет артезианской воды, которая бьет из-под земли. А при очень низких температурах замерзает причудливым образом. Местные жители и туристы спешат сфотографироваться. Ведь вся эта красота ненадолго – с оттепелью растает и ледяной вулкан.
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Чудеса творит природа. Уникальный вулкан – ледяной – вырос посреди степи в Казахстане. Эффект извержения – за счет артезианской воды, которая бьет из-под земли. А...
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