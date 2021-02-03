Задержан минчанин, который несколько месяцев разбрасывал металлические шипы возле РУВД

Источник материала: ОНТ

Работниками ОМОН вечером во вторник 2 февраля был задержан 56-летний мужчина, который разбрасывал самодельные металлические шипы возле РОВД. Об этом сообщили в МВД.

Уточняется, что на данный момент известно о пробитых колесах в трех служебных машин.

Правоохранители выяснили, что это не первая «вылазка» минчанина: уже несколько месяцев он самостоятельно делал «ежей» из гвоздей и разбрасывал их на дороге, по которой проезжал милицейский служебный транспорт.

Он наблюдал за тем, как проезжают машины, а оставшиеся шипы забирал.

Его действиям будет дана правовая оценка.





Скриншот из видео МВД

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