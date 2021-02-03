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Неделя до Всебелорусского народного собрания. Ожидания делегатов

03.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неделя до Всебелорусского народного собрания. Ожидания делегатов

Через неделю – одно из важнейших событий года, которое бурно обсуждают, с которым многие связывают особые ожидания. 2700 делегатов собираются на V Всебелорусское народное собрание. Накануне о предстоящем форуме говорили на совещании у Главы государства. 

В студии «ОбъективНо» делегаты – декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан. 



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Через неделю – одно из важнейших событий года, которое бурно обсуждают, с которым многие связывают особые ожидания. 2700 делегатов собираются на V Всебелорусское...
 
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