Неделя до Всебелорусского народного собрания. Ожидания делегатов

Источник материала: ОНТ

Через неделю – одно из важнейших событий года, которое бурно обсуждают, с которым многие связывают особые ожидания. 2700 делегатов собираются на V Всебелорусское народное собрание. Накануне о предстоящем форуме говорили на совещании у Главы государства.

В студии «ОбъективНо» делегаты – декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.









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